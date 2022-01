Primary Wave, acquisite partecipazioni nei cataloghi di Paul Rodgers e America

Primary Wave ha annunciato di aver acquisito partecipazioni sui diritti dei repertori di Paul Rodgers e degli America. Riguardo l’operazione condotta sul catalogo del cantante, autore e polistrumentista britannico, la società di Latty Mestel ha fatto sapere di essere entrata in possesso non solo di parte dei diritti sul repertorio dell’artista - anche di quello consegnato agli annali con Free e Bad Company - ma anche di quote di titolarità dei master. Come parte dell’accordo Rodgers si è impegnato a creare un nuovo marchio discografico che sarà distribuito da Sun Records, leggendaria etichetta di Memphis acquisita da Primary Wave esattamente un anno fa: dal canto suo, la voce che nella seconda metà degli anni Duemila si unì ai Queen per un progetto terminato nel 2009 potrà accedere ai servizi dell’azienda con base a New York.