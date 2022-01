Bolzano, con Bunker Clip un luogo storico della Seconda Guerra Mondiale diventa un set per video musicali

La cooperativa di Bolzano Talia ha annunciato un progetto dedicato ad artisti, band e videomaker emergenti battezzato Bunker Clip: il progetto - sostenuto dal comune del capoluogo altoatesino attraverso l'Assessorato ai Giovani - è rivolto a 5 tra gruppi o cantanti e altrettanti videomaker, ai quali sarà chiesto di utilizzare come location di un videoclip musicale il Bunker H, struttura sita in via Fago 14, sempre a Bolzano, costruita dall’esercito tedesco tra il ‘43 e il ‘44 e utilizzata come rifugio antiaereo durante il secondo conflitto mondiale.