La figlia di Michael Jackson non sarebbe contraria a collaborare con la zia Janet

Nonostante nel 2012 Janet Jackson disapprovasse l'ingresso della figlia del compianto Michael Jackson nel mondo dello spettacolo, la secondogenita del Re del Pop Paris Jackson ha recentemente fatto sapere che non sarebbe contraria a collaborare con la zia.

In un’intervista concessa ad “Access Daily”, testimoniata dal video riportato più avanti, la 23enne artista statunitense ha raccontato la sua partecipazione al nuovo film “Sex appeal” - che vede nel cast anche Mika Abdalla, Fortune Feimster e Margaret Cho - e del rapporto con la sua famiglia.

A proposito del fratello maggiore Michael Joseph Jackson Jr., chiamato “Prince“, Paris ha detto: “Penso che mio fratello sia probabilmente la persona più simpatica che abbia mai incontrato”. Parlando anche del minore dei tre figli di Michael Jackson, Prince Michael Jackson II (soprannominato “Blanket”), ha aggiunto: “Lo adoro, adoro tutti i miei fratelli. Sono i miei migliori amici”.

Nel corso della chiacchierata con Mario Lopez e Kit Hoover è stato chiesto a Paris Jackson, che ha all’attivo un Ep pubblicato con Gabriel Glenn a nome Soundflowers e ha dato alle stampe il suo primo album solista intitolato “Wilted” nel 2020, se ha mai preso in considerazione la possibilità di collaborare con Janet Jackson. La figlia della voce di “Billie Jean” ha risposto:

“Non ne abbiamo parlato, ma non sono contraria”.

Paris ha poi spiegato: “Adoro collaborare con tutti i tipi di artisti. Il genere non mi ferma, non importa quale sia. Non posso dire di vedermi fare musica trap in futuro, ma sono aperta a tutto".

La notizia arriva dopo l’annuncio dell’uscita del documentario "Janet”, incentrato sulla storia di Janet Jackson. Il docu-film - la cui prima parte debutterà il prossimo 28 gennaio via Lifetime e A&E - ripercorrerà la vita personale e professionale della cantante statunitense attraverso filmati inediti e interviste. “Questa è la mia storia, raccontata da me. Non attraverso gli occhi di qualcun altro. Questa è la verità. Prendere o lasciare. Amarla o odiarla. Questa sono io”, ha detto a proposito del progetto la 55enne artista.