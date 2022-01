Apple, 745 milioni di abbonamenti attivi nel 2021

Il dato riguarda tutti i servizi forniti dal gigante di Cupertino, dalla musica ai video passando per fitness, notizie cloud e Apple One, bundle che accorpa tutte le offerte elaborate dalla società californiana: nel corso del 2021 Apple ha registrato 745 milioni di abbonamenti a pagamento. Non sono stati diffusi, tuttavia, i dettagli relativi alle sottoscrizioni ai singoli servizi: nella nota diffusa dall’azienda si parla genericamente di “decine di milioni” di ascoltatori ad Apple Music Radio e “milioni” di utenti che fruiscono musica attraverso Siri, l’assistente vocale di Apple.