Germania, nel 2021 boom dello streaming

Così come in Italia, anche in Germania a trainare il mercato della musica registrata è lo streaming: secondo il rapporto annuale diffuso in questi giorni dalla Bundesverband Musikindustrie (BVMI), l’associazione che rappresenta l’industria discografica tedesca, e basato sui dati Gfk (stessa società che effettua i rilievi per FIMI), nel corso del 2021 in tutto il paese sono stati generati 165 miliardi di stream, quasi un quinto in più di quanti registrati nell’anno precedente.