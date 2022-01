Drusilla Foer, un'attrice (o un attore?) anticonformista a Sanremo 2022

Drusilla Foer sarà una delle cinque signore che affiancheranno Amadeus nel corso di una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022. Attrice, cantante, autrice, sceneggiatrice, pittrice, Drusilla è un’artista dalle mille sfaccettature. Il suo vero nome all’anagrafe è Gianluca Gori e nasce come fotografo toscano. Solo in seguito ha plasmato il personaggio di Drusilla, diventato presto molto popolare soprattutto sul web. Sarà la prima conduzione "en travesti" al festival: artista, cantante, attrice e pittrice, il successo di Drusilla Foer, autrice anche del libro "Tu non conosci la vergogna" per Mondadori, è passato in rapidissimo tempo dai social alla televisione e non solo:

è stata attrice per Ferzan Ozpetek nel film "Magnifica Presenza", giudice a Strafactor e presenza fissa a CR4 – La Repubblica delle Donne. Dopo lo spettacolo del 2020 "Venere Nemica", Drusilla ha deciso di tornare nei teatri italiani con nuove avventure e assurgendo un’altra volta a icona di libertà. Nei suoi spettacoli si cimenta spesso in interpretazioni di brani. La vedremo cantare anche sull'Ariston? ll suo recital più famoso è “Eleganzissima” dove essenziali al racconto biografico sono proprio le canzoni: da Amy Winehouse a Giorgio Gaber, da Enzo Jannacci a David Bowie fino alla sua personale rilettura di "I Will Survive".