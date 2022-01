Rockol Awards 2021: serata finale il 13 gennaio alla Santeria di Milano

Una volta chiuse, lo scorso 5 gennaio, le votazioni per eleggere i vincitori dei Rockol Awards 2021 nelle categorie Miglior Album italiano e Migliore Live italiano, non mancava all'appello che l'annuncio del giorno e del luogo in cui avverrà la cerimonia di premiazione: giovedì 13 gennaio alla Santeria Toscana di Milano.

Il pubblico potrà seguire in streaming l'intera cerimonia di premiazione – che avrà una durata di poco più di un'ora e sarà animata da alcune esibizioni dal vivo - a partire dalle ore 19.00 di giovedì 13 gennaio a questo indirizzo https://www.rockol.it/speciali/2021/awards-video/

A seguire le terzine di artisti in lizza per aggiudicarsi il titolo di Miglior Album ai Rockol Awards 2021, elencati in ordine strettamente alfabetico: Caparezza, Maneskin e Francesca Michielin. Mentre il nome dell'artista che si fregerà del titolo di Miglior Live sarà scelto tra uno dei seguenti candidati, anch'essi elencati in ordine strettamente alfabetico: Vinicio Capossela, Emma e Punkreas.

Ora facciamo un passo indietro per un riepilogo di come sono andate le votazioni ai Rockol Awards 2021.

La votazione online ha preso il via lo scorso 25 novembre 2021 e ha visto, di settimana in settimana, un alternarsi di musicisti – erano 35 gli artisti in gara per ognuna delle due categorie - a contendersi le posizioni di testa. Nella competizione per eleggere il migliore album dell'anno, sin dall'inizio, a prendere un vantaggio nello spoglio dei voti, avanti a tutti gli altri, è stato il terzetto composto da Caparezza con il suo "Exuvia", dai Maneskin di "Teatro d'ira - Vol. I" e da Francesca Michielin con "Feat (Fuori dagli spazi)". Più avvincente e varia è stata la partita che si è giocata nella categoria miglior live dell'anno. I nostri lettori con il loro voto hanno via via alternato nelle prime posizioni, ora l'uno ora l'altro, Emma, Ministri, Vinicio Capossela, Francesca Michielin, Diodato e, con un recupero negli ultimi giorni, i Punkreas che, dopo essere rimasti nelle retrovie per lungo tempo, sono riusciti ad entrare nella terzina finale dei possibili vincitori.

Nell'attesa, ormai agli sgoccioli, di conoscere, durante la serata del 13 gennaio alla Santeria di Milano, i nomi dei vincitori delle categorie Miglior Album italiano e Migliore Live, il nome di un vincitore lo abbiamo già ed è quello dei Fast Animals and Slow Kids che si sono aggiudicati, come da noi annunciato qualche settimana fa, il “Premio Rockol”.

Questo premio viene assegnato dalla redazione di Rockol nell’ambito dei Rockol Awards ad un artista, gruppo o personaggio distintosi particolarmente per la sua attività musicale, come evidenzia la motivazione che ha portato ad assegnare tale premio: "Se si dice Fast Animals and Slow Kids si dice musica suonata, sudore, stage diving, rabbia, felicità.

Grazie a una bella e lunga gavetta Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini sono passati dal suonare in piccoli locali al calcare palchi sempre più importanti, ma sempre senza mai rinnegare la loro attitudine delle origini. Contemporaneamente, la loro musica ha seguito una decisa evoluzione: dai tormenti e dalle inquietudini dei primi frenetici lavori si è passati a riflessioni e sonorità più morbide e controllate per raccontarsi e raccontare la loro generazione. Il loro sesto e più recente album, “E’ già domani” (settembre 2021), è il risultato di una maturità sempre più completa e definita, che pone i Fast Animals and Slow Kids tra le realtà più rilevanti della musica italiana.".

Da ultimo vogliamo ricordare che per costituire il panel dei candidati votabili abbiamo preso in considerazione nuovi album e concerti/tour, usciti o avvenuti in Italia nel periodo intercorso dal gennaio 2020 al settembre 2021, andando quindi a recuperare anche le uscite discografiche dello scorso anno che, a causa del diffondersi della pandemia, non hanno potuto aggiudicarsi i Rockol Awards. All'interno di questo arco temporale sono stati selezionati dalla redazione di Rockol trentacinque album e trentacinque concerti. Per la categoria album sono state considerate solo pubblicazioni con nuove canzoni. Non sono state considerate ristampe, edizioni speciali di album originariamente usciti fuori dal periodo, dischi dal vivo, raccolte ed EP. Per la categoria live, invece, sono stati considerati sia tour che concerti singoli.