Vi ricordate gli Urge Overkill?

A metà anni Novanta divennero molto popolari anche presso il pubblico italiano, grazie alla loro versione del classico di Neil Diamond "Girl, You'll Be a Woman Soon" inserita da Quentin Tarantino nel cult movie “Pulp Fiction”. Poi degli Urge Overkill si persero le tracce: scomparsi dai radar nel 1995 dopo la pubblicazione del loro secondo album su major, “Exit the Dragon”, dato alle stampe dalla Geffen che li “rilevò” dalla prestigiosa - per quanto poco conosciuta a livello mainstream - Touch and Go, che curò la pubblicazione dei loro primi tre album, Nash Kato ed Eddie Roeser riapparvero nel 2011 con la fatica sulla lunga distanza autoprodotta “Rock & Roll Submarine”, per poi sparire di nuovo. Fino a oggi.

La band ha annunciato per il prossimo 28 gennaio la pubblicazione di un nuovo disco di inediti, intitolato “Oui”: il lavoro è stato anticipato dal primo estratto, “Forgiven”, già reso disponibile in Rete.

Citando come influenze per il nuovo brano band e artisti come “Little Richard, Gang of Four e Television”, Roeser - a proposito di “Forgiven”, ha spiegato: “Avevo solo un obiettivo: tornare con qualcosa davvero rock. Avevo lavorato su un riff che spaccava. Mi ero detto di non aver bisogno di testi, alla fine tutti i tipi di canzoni ripetono la stessa parola per un po’. Avevo appena riguardato ‘La morte corre sul fiume’, dove Robert Mitchum ha quei tatuaggi ossessionati con ‘amore’ e ‘odio’. Quell’immagine sarebbe stata perfetta per trovare una qualsiasi idea di cantato. Non lo sapevo, ma alla fine - lavorando così - stavo mettendo insieme il riff che poi è diventato ‘Forgiven’”.

“In studio ho fatto suonare il batterista sempre più veloce”, ha continuato: “La maggior parte delle parti di voce che sentite nella registrazione le ho cantate molto liberamente: tra le canzoni che abbiamo inciso, è una delle nostre preferite”.

Gli Urge Overkill - il cui primo EP, “Strange, I…”, fu registrato nientemeno che da Steve Albini, conquistarono un’ampia popolarità nel circuito college americano grazie al loro secondo album, “Americruiser” del 1990, che li portò a diventare il gruppo spalla dei Nirvana per il tour di “Nevermind”, vera e propria consacrazione per la band di Kurt Cobain a livello nazionale e internazionale. Il picco, in termini di classifiche di vendita, gli Urge Overkill lo toccarono proprio con "Girl, You'll Be a Woman Soon": quando il film di Tarantino divenne un blockbuster il brano venne proiettato fino alla cinquantanovesima posizione della Billboard Chart. Dopo un periodo di pausa tra metà anni Novanta e Duemila - durante i quali Kato si dedicò al proprio progetto solista, pubblicando “Debutante” - nel 2004 Kato e Roeser tornarono a unire le forze per una serie di concerti negli Stati Uniti. Chiamati nel 2011 a fare da supporto ai Weezer per un concerto al Congress Theater di Chicago, i due hanno progressivamente diradato i propri impegni dal vivo esibendosi saltuariamente a partire dal 2012.