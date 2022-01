Los Angeles, addio a Earl Swavey

Earl Swavey, nome di spicco della nuova scena rap della West Coast, è morto all’età di 26 anni: a confermarlo, citando lo staff dello stesso artista, è Pitchfork. Al momento non sono note le cause della scomparsa del cantante, né le circostanze nelle quali si è verificato il decesso.

Cresciuto a South L.A., Swavey si mise in luce nel 2013 con il mixtape “Business Before Pleasure (BBP)”, grazie al quale conquistò i favori di A$AP Yams, elemento del collettivo hip hop ASAP Mob morto nel gennaio del 2015 - anche lui a 26 anni per overdose accidentale di farmaci. Dopo aver collaborato con colleghi come 03 Greedo, Mozzy, SOB x RBE e Melly, il cantante inaugurò nel 2016 la serie di mixtape “Gangland”: le sue ultime pubblicazioni - “The Dirtiest”, “Unphuckwithable” e il quarto “Gangland” - risalgono allo scorso anno.