Franco126, in arrivo l'EP “Uscire di Scena”

Il prossimo 21 gennaio verrà pubblicato per Bomba Dischi e Island Records “Uscire di Scena”, un EP composto da quattro brani di Franco126. Una serie di canzoni che – come riportato nel comunicato stampa - chiude idealmente la “sequenza cinematografica” di immagini in musica iniziata lo scorso anno con l’album “Multisala” (leggi qui la recensione). Oltre al brano “Fuoriprogramma” uscito lo scorso dicembre, “Uscire di Scena” conterrà i tre brani inediti “Scandalo”, “Solo al Mondo” e la title track.

L’EP sarà disponibile anche in vinile 12’’ blu a tiratura limitata, preordinabile a questo link. Il cantautore romano nel mese di marzo sarà in concerto per la prima volta nei palazzetti italiani: il 17 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Mi) e il 25 marzo al Palazzo dello Sport di Roma. Prevendite autorizzate su Ticketone e biglietti disponibili su VivoConcerti.

LATO A

Fuoriprogramma (Bertollini, Ceri. Levy)

Produzione di Ceri

Scandalo (Bertollini, De Cataldo, Di Dionisio, Ceri)

Produzione di Ceri

Cori: Ceri. Pietro Di Dionisio

Special Guest: Pino D’Angiò



LATO B

Solo al Mondo (Bertollini, Ceri. Levy)

Produzione di Ceri

Uscire di Scena (Bertollini, Ceri, Domenichelli, Eleuteri)

Produzione di Ceri

Chitarra e Basso: Ramiro Levy

Cori: Colombre