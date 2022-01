Nella sua ultima intervista John Lennon parlò di Bruce Springsteen

Bruce Springsteen e John Lennon, due nomi che suona un poco strano associarli insieme. Quando l'ex Beatle morì, l'8 dicembre 1980, il Boss aveva 31 anni ed aveva appena pubblicato il suo doppio album “The River” (leggi qui la recensione). Negli Stati Uniti era senza dubbio un musicista molto affermato e amato, ma non si era ancora trasformato nella superstar globale che conosciamo ai giorni nostri.

Solo tre giorni prima della sua morte John Lennon, nella sua ultima intervista rilasciata a Jonathan Cott per il magazine statunitense Rolling Stone, parlò, tra le altre cose, anche di Bruce Springsteen e fece quella che, valutata con il senno di poi, ha tutta l'aria di essere stata una vera e propria profezia.

Lennon si augurò infatti che il musicista del New Jersey, che non aveva mai incontrato, potesse sopravvivere a tutte le difficoltà e le trappole che prima o poi avrebbe dovuto affrontare con critica e pubblico che sono sempre pronti ad incensarti quando gli affari girano per il meglio, ma che spesso e volentieri si dimenticano di te quando giungono i tempi grami.



Ecco cosa disse John Lennon sul Boss in quella sua ultima intervista: “Dio aiuti Bruce Springsteen quando decideranno che non è più un Dio. Non l'ho mai conosciuto, ma ne ho sentito parlare molto bene. In questo momento, i suoi fan sono felici. Ha raccontato loro di ubriacarsi, inseguire le ragazze, le auto e tutto il resto. Ma quando invecchiando dovrà affrontare il proprio successo dovendo perpetuarlo ancora e ancora, loro si rivolgeranno a lui e mi auguro che lui gli sopravviva.”



A distanza di oltre quaranta anni da quelle parole proferite da Lennon si può affermare che Bruce Springsteen, giunto oggi all'età di 72 anni, è invecchiato molto bene e ha sublimato il proprio successo di album in album.