Elvis Costello prega le radio di non trasmettere più la sua "Oliver's Army"

Elvis Costello ha pregato le stazioni radio di smettere di trasmettere la sua canzone del 1979 "Oliver's Army", inclusa nel suo terzo album “Armed Forces”. Negli ultimi tempi Declan McManus, questo il vero nome del musicista inglese, è stato infatti criticato aspramente per aver utilizzato nel testo della canzone la parola 'nigger'.

Conversando con il quotidiano britannico The Telegraph ne ha approfondito il motivo: "Nell'ultimo tour, ho scritto un nuovo verso sulla censura, ma che senso ha? Quindi ho deciso che non la suonerò più. Spargere la voce è un errore. Stanno peggiorando le cose. Perché la stanno mettendo in evidenza. Basterebbe non trasmettere il disco!”.Costello ha inoltre aggiunto: “Sapete una cosa, non suonandola mi fareste un favore. Perché se dovessi andare sotto un autobus, mandereste "She" (cover di “Tous les visages de l'amour” di Charles Aznavour), "Good Year for the Roses" (cover del cantautore country statunitense Jerry Chesnut) e "Oliver's Army". Elvis si dice arcisicuro che alla sua morte sarà "celebrato" solo per aver scritto canzoni che non ha composto. “Morirò e celebreranno la mia morte con due canzoni che non ho scritto."In un'altra parte dell'intervista il 67enne cantante ha spiegato perché il mese scorso ha presenziato al Royal Variety Show, nonostante abbia tenuto a specificare di non essere "un monarchico". “C'ero per onorare mio padre. Non è un segreto che non ho forti sentimenti monarchici, nonostante abbia accettato una onorificenza (Elvis Costello è stato ordinato Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 2019 per i servizi resi alla musica , ndr), il che, come ho dichiarato all'epoca, dimostra solo che non leggono i miei testi. Mio padre cantò "If I Had a Hammer" sulla dignità del lavoro, perché è stato un lavoratore per tutta la sua vita".