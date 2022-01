Indagine UK, nel 2021 pirateria musicale in calo

La tendenza già evidenziata, lo scorso mese di dicembre, dall’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale è stata confermata da un rapporto pubblicato in questi giorni dall’Intellectual Property Office, ente omologo a quello con sede ad Alicante, in Spagna, previsto dall’ordinamento britannico: un’indagine condotta su un campione di 5000 appassionati di musica residenti oltremanica ha osservato come tra il 2020 e il 2021 la percentuale di pubblico che ha sfruttato fonti digitali illegali per consumare musica si è ridotta di tre punti percentuali dal 18 a 15%. Di questi, una larga maggioranza - il 13% - ha fatto ricorso, per fruire di produzioni musicali, tanto a fonti legali quanto a fonti illegali, mentre una ristretta minoranza (il 2%), si è rivolta alle soli sorgenti illegali.