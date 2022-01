Musica sostenibile, il video dell’evento PMI alla Milano Music Week 2021

Con i temi della sostenibilità ambientale e della progressiva riduzione - con, come obiettivo, l’eliminazione completa – di emissioni di gas serra stanno facendo i conti le filiere tra le più disparate, dall’industria pesante alle big tech. Il comparto musicale, da sempre molto sensibile al rispetto dell’ecosistema, ha visto il settore del live mobilitarsi per primo al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente delle proprie attività, sicuramente più esposte - per ragioni meramente pratiche - a rischio di inquinamento. Eppure anche la discografia, segmento fino a oggi considerato a basso impatto ambientale, può - e deve - attivarsi per rendere la propria filiera a emissioni zero.