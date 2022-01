Cina, bloccati gli accordi di licenza esclusivi per i DSP

L’autorità cinese che sovrintende alla gestione del diritto d’autore ha formalmente proibito ai DSP operanti sul territorio nazionale di siglare accordi di licenza esclusivi “se non in circostanze speciali”: il provvedimento giunge a quattro mesi dalla cessazione dei rapporti stretti da Tencent Music con alcuni dei più importanti attori editoriali presenti sul panorama internazionale su indicazione dell’antitrust locale, che aveva osservato come la disponibilità da parte del colosso di Shenzhen di oltre l’80% del repertorio internazionale violasse le disposizioni previste dalla legislazione del paese in materia di concorrenza.