Brunori Sas pubblica una raccolta di cinque nuovi brani

Dopo la pubblicazione di “Baby Cip!”, la versione ninna nanna del suo ultimi lavoro “Cip!”, Brunori Sas si prepara a pubblicare una raccolta di cinque nuovi brani raccolti nell’ep intitolato “Cheap”. Uscirà questa notte. Ha parlato di questo nuovo progetto in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Il titolo sarebbe l’acronimo di “Cinque Hit Estemporanee Apparentemente Punk”: fra le canzoni, svela l’artista, ci sarebbe un pezzo in spagnolo maccheronico, oltre a battute in toscano, giochi e scherzi goliardici e dissacranti.

Il titolo ricorda quello dell’ultimo album “Cip!” come fosse uno spin-off.

Un progetto lontanissimo dalla musica e dal mercato contemporaneo.

Ne sono assolutamente consapevole, ma non c'era l'intenzione di 'farlo strano', ma solo di sentirmi libero, di non guardare nessuna regola discografica, lo volevo fare come piace a me, semplicemente. È importante recuperare l'idea della passione per il processo creativo e non per il risultato, via via che fai carriera magari sposti sempre di più l'attenzione dal processo al traguardo. Qui non c'è obiettivo, non ho alcuna aspettativa, mi piacerebbe solo che fosse percepito lo spirito con cui l'ho fatto.