Classifica degli album più venduti in Italia nel 2021: le major si sono prese (quasi) tutto

La classifica di vendita degli album in Italia riferita al 2021 diffusa lo scorso venerdì 7 gennaio da FIMI / Gfk ha visto le major affermare prepotentemente la propria presenza sul mercato tricolore: delle 100 posizioni indicate nella chart compilata dalla Federazione Industria Musicale Italiana ben 88 sono appannaggio delle tre grandi multinazionali della musica registrata, ovvero Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Warner Music Group. Alle indipendenti non è rimasto che spartirsi le 12 posizioni rimanenti, che però diminuiscono ulteriormente se - per assegnare la posizione alla quota indie - si considera estranea al circuito major non solo l’etichetta ma anche la società distributrice. Nello specifico...