Iron Maiden: Bruce Dickinson non ha mai comprato un bagnoschiuma negli ultimi dieci anni

Ospite dell’ultimo episodio di At Home And Social With, di AXS TV, la voce degli Iron Maiden Bruce Dickinson ha parlato anche di bagnoschiuma.

Alla domanda sulla preferenza tra bagnoschiuma liquido e saponetta, il cantante ha risposto di non avere una vera e propria predilezione. Dickinson ha ammesso di non comprare sapone da un decennio, grazie alla collezione di piccoli omaggi, raccolti negli hotel di tutto il mondo. “Uso quello che c’è – dice l'artista – in realtà ho una vasta collezione di saponi degli hotel di tutto il mondo e non ho mai dovuto comprare un bagnoschiuma negli ultimi dieci anni. La mia ragazza è assolutamente pazza, compra un sacco di roba.Io mi chiedo sempre 'Hmm, a cosa servirà questo'. E poi ci sono anche quelli con forme divertenti. Sono sempre incuriosito dai saponi a forma di ferro di cavallo. Queste sono le cose che ti vengono date negli hotel. Pensi: 'Chi l'ha inventato?'. Quindi, insomma, io uso tutto ciò che trovo a portata di mano”.

A distanza di oltre sei anni da quando aveva fatto sapere anche di essere al lavoro sul suo settimo album solista, Bruce Dickinson è tornato a parlare dei piani per il suo prossimo disco inciso senza gli Iron Maiden, successore di "Tyranny of souls” del 2005. Il cantante della band britannica, con cui lo scorso settembre ha dato alle stampe la diciassettesima prova sulla lunga distanza del gruppo, “Senjutsu”, ha recentemente fatto sapere di avere in programma di ricongiungersi con il produttore e collaboratore Roy Z entro la fine dell'anno allo scopo di continuare a lavorare sul suo tanto atteso nuovo lavoro solista.