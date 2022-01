Noel Gallagher ha realizzato la cover di "Valentine’s Day" di David Bowie durante uno speciale live streaming per celebrare il compleanno dell'artista, nato l'8 gennaio del 1947 e scomparso il 10 gennaio 2016 (leggi qui il nostro articolo sull'anniversario) La celebrazione online è stata organizzata per i 75 anni dalla nascita del grande cantautore.

Oltre a Gallagher, il live includeva artisti del calibro di Gary Oldman, Ricky Gervais, Evan Rachel Wood, Simon Le Bon e John Taylor dei Duran Duran, Def Leppard, Living Colour, Walk The Moon e Jake Welsley Rogers. Nello stream sono apparsi anche membri di lunga data dell'ex band di Bowie. Gallagher ha eseguito una cover di "Valentine's Day", che è stata originariamente pubblicata nel 24esimo album in studio di Bowie "The Next Day" nel 2013. L'ex componente degli Oasis è apparso su uno schermo dietro la band dal vivo, eseguendo il brano con una chitarra acustica e realizzando una performance molto emozionante. .