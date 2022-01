La CTA prevede una crescita del 15% per l’audio streaming

La Consumer Technology Association (CTA) è, tra le altre cose, anche l’istituzione che cura l’organizzazione dell’annuale trade show CES, tradizionalmente in programma a Las Vegas all’inizio di gennaio. L’edizione 2022 è stata per la CTA anche l’occasione per un focus sull’audio streaming, peraltro incluso nel report annuale prodotto e pubblicato per riassumere le tendenze e le previsioni per l’intera industria della tecnologia e dell’elettronica di consumo (il contenuto originale dello studio è disponibile online qui).