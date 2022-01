A Sanremo ci sarà anche un "Festival della canzone cristiana"

Si svolgerà dal 3 al 5 febbraio, nella stessa città e negli stessi giorni del Festival di Sanremo, previsto invice dal 1°. È la prima edizione del "Festival della canzone cristiana", previsto all0Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione: sarà patrocinato dal Comune in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

La direzione artistica è affidata a Fabrizio Venturi e, da regolamento, "Potranno partecipare alla selezione del “Festival” canzoni inedite di Autori italiani e stranieri, interpretate da Artisti con documento italiano e valido. Le canzoni dovranno tassativamente essere strettamente inerenti per il testo a riferimenti cristiani, come: Il nome di Nostro Signore Dio, la Santissima Madonna, Gesù Cristo Figlio di Dio".

Si legge sul sito della manifestazione:

Il Cristian Music Festival Sanremo 2022 – Festival Della Canzone Cristiana Sanremo: Vuole emanare un grande messaggio; l’unione del bel canto e della bella musica con quello della fede e della Lode a Dio senza pregiudizi e distinzioni, ora più che mai necessario, un grido di speranza e coraggio con il linguaggio più potente che Dio ci ha donato, la Musica.

Il Cristian Music Festival Sanremo 2022 Il Festival Della Canzone Cristiana Sanremo, ha come primo obiettivo quello di lodare Dio attraverso la musica nella Città dei fiori, il luogo che meglio rappresenta l’Italia in musica, Sanremo.

Il media partner sarò Radio Vaticana-Vatican ed è prevista la presenza di Vittorio Sgarbi, che salirà sul palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde venerdì 4 febbraio 2022. L'obbiettivo del critico, si legge sul comunicato stampa, sarà di "evidenziare l'ineludibile valore artistico della canzone, rimarcando la sua appartenenza al piano dell'Arte vera e propria, nella sua espressione più elevata ed autentica, in quanto anch'essa eminente forma artistica".

La giuria della manifestazione sarà composta da Gianni Testa (Presidente), Mariella Masi, Max De Palma, Paola Maschio, mentre Sanremo News attruibira un Premio Stampa. Questi gli artisti in gara, con relativi titoli delle canzoni e la città di provenienza. Da notare la presenza in gara di Erminio Sinni, già vincitore di "The voice Senior".

Alex Cadili – Per te Gesù (Genova)

Antonio Labate – Gli angeli (Policoro, Matera)

Beppe Bianco – Nel tuo sorriso la speranza (Pontevico, Brescia)

Carmela Iacono – Preghiera dei vincenziani (Milano)

Cantammo a Gesù (band) – Tu sei l’eternità (Napoli)

Dino Santonico – Amami come solo sai far tu (Roma)

Fra Vinicius – Vale la pena (Caltanissetta)

Elisa De Marco – Libera di andare (Livorno)



Marta Falcone – Ho sentito parlare di te (Domodossola)

Dajana e Erminio Sinni (duo) – Padre nostro (Sava, Taranto)

Isaura Nencini – Per essere felice (Pisa)

Karen Marra – Vento (Orbassano, Torino)

iKaktus (gruppo) – Come se piovesse cielo (Trento)

Letizia Mariotti – Ecco, la conversione (Tuscania)

Marco Tanduo – Grazie mio Dio (Fiesso d’Artico, Venezia)

Mariarosaria Finocchiaro – Sopra le bretelle (Paternò, Sicilia)

Pier Didoni – Ti cerco (Milano)

Daniela Donatone, D’Anì – A mezzo fiato (Taranto)

Shoek – Nuova Razza (Monte Silvano, Pescara)

Stella Sorrentino, Meissa – Lui è l’amore (Catanzaro)

Tony Nevoso – Mai più (Silvi, Teramo)

Loide – Risciò (Reggio Emilia)

Jonathan – Tu mi hai amato per primo (Torino)

Letizia Centorbi – Tu sei tutto per me (Canicattì, Agrigento)