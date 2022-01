Milano, il comune al lavoro sul "registro cittadino dei live club"

Durante la Milano Music Week il neo assessore alla Cultura Tommaso Sacchi aveva annunciato un incontro con i rappresentanti dei live club cittadini. Sacchi, 38 anni milanese ma richiamato dal Sindaco Sala in città dopo un'esperienza come assessore a Firenze, ha raccontato in un'intervista alle pagine milanesi del Corriere della Sera che il progetto è andato avanti, a maggior ragione in un momento delicato come questa nuova ondata: