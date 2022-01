Addio a Michael Lang, l'inventore di Woodstock

È scomparso a 77 anni Michael Lang, leggendario promoter a cui si deve la storica prima edizione di Woodtsock nel 1969, nonché le successive repliche. Lang, con John P. Roberts, Joel Rosenman e Artie Kornfeld, organizzò lo storico raduno tra il 15 e il 18 agosto del 1969: giorni che cambiarono definitivamente la concezione dei grandi raduni musicali dal vivo. Qua il nostro speciale per i 50 anni, con tutta la storia dell'evento, che radunò 400.000 persone a Bethel, fuori New York, accorse per vedere nomi come Jimi Hendrix, Santana, Who, Crosby, Stills, Nash & Young e Grateful Dead. Un evento che diventò ancora più leggendario l'anno successivo grazie al film di Michael Wadleigh, che diventò un successo internazionale al botteghino.