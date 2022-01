Le vendite di CD sono aumentate per la prima volta in 17 anni: questa la notizia riportata da Billboard. Le statistiche di fine anno, per concessione di MRC Data, certificano che le vendite di compact disc hanno raggiunto 40,59 milioni di unità nell'anno appena trascorso, in aumento dell'1,1% rispetto ai 40,16 milioni di unità nel 2020. Il balzo delle vendite di CD è dovuto ad alcuni artisti più venduti, ovvero Adele e Taylor Swift. Il nuovo album di successo di Adele "30", infatti, è stato il CD più venduto negli Stati Uniti, con un totale di 898.000 unità vendute. Swift ha preso il secondo e il terzo posto con le sue versioni recentemente ri-registrate di "Fearless" (263.000 CD venduti) e "Red" (237.000).