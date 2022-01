Sinéad O'Connor: è morto il figlio di diciassette anni

Non sembra esserci pace nella vita di Sinéad O'Connor, la cantante irlandese diventata un'icona a cavallo tra gli Anni '80 e '90 grazie al successo globale di "Nothing compares 2 U" e poi finita in un vortice di polemiche: in diretta tv strappò la foto di Papa Giovanni Paolo II, poi ci furono crisi depressive e tentativi di suicidio in un'esistenza tormentata. Per lei ora il dolore più atroce, la morte del figlio di diciassette anni Shane. E' stata la stessa O'Connor, 55 anni, a darne notizia via Twitter, rendendo noto che il ragazzo è stato trovato dopo che la polizia lo aveva cercato per diversi giorni.

"Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi e ora è con Dio. Riposi in pace e nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo tanto. Per favore trova la pace”, queste le sue parole. Il ragazzo nato dalla relazione con il musicista Donal Lunny era scomparso, come riportato, da alcuni giorni e aveva fatto perdere le sue tracce. Il giovane, in precedenza, aveva già tentato di togliersi la vita.

Sinead, prima del ritrovamento, aveva lanciato un appello al figlio o a chi fosse con lui: “Questo è un messaggio per mio figlio, Shane. Shane, non è più divertente che tutto questo sia scomparso. Mi stai spaventando a morte. Potresti per favore fare la cosa giusta e presentarti a una stazione di Gardai. Se sei con Shane, chiama la stazione di Polizia irlandese per la sua sicurezza”. E poi aveva ancora scritto: “Shane, la tua vita è preziosa. Dio non ha cesellato quel bel sorriso sul tuo bel viso per niente. Il mio mondo crollerebbe senza di te. Sei il mio cuore. Per favore, non impedirgli di battere. Per favore, non farti del male. Vai alla Gardai Station e ti portiamo in ospedale”.