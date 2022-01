Ai publisher indipendenti il 28% del mercato. Qualche riflessione.

A fine 2021 l’IMPF (Independent Music Publishers Forum, presieduto da Annette Barrett e con sede a Bruxelles) ha pubblicato il suo rapporto annuale, nel quale evidenziava come la quota “indipendente” del mercato globale dell’editoria musicale conteggiata sull’anno fiscale 2020 ammontasse ormai al 28% (in leggerissimo aumento rispetto all’anno precedente, quando toccava il 27%). In particolare, il publishing musicale 2020 vale a livello mondiale 6 miliardi di euro, dei quali €1,68 miliardi sono appannaggio degli indipendenti.