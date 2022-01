Quando Bruce Springsteen si ispirò a Dylan per rileggere un suo classico

Che Bob Dylan sia una delle fonti principali di Bruce Springsteen è cosa nota, dagli esordi (in cui venne presentato come l'erede del cantautore) ad oggi, l'ultimo album di studio contiene diversi brani ispirati direttamente al suono di "Highway 61 revisited" e di classici come "Like a Rolling stone".

Questa chicca però è stata appena pubblicata: nei giorni scorsi è uscita sul nuovo album dal vivo del Boss, registrato ad Anaheim, California, il 22 maggio 2000, durante il tour della reunion della E Street Band. Rispetto alle uscite recenti è meno affascinante e più da fan puri e duri, ma contiene appunto alcune cose notevoli, una cover di "Gloria" dei Them/Van Morrison, alcune rarità ("Take them as they come", "Rendezvous") e soprattutto questa versione di "No surrender", classico di "Born in the U.S.A". Solitamente viene suonata nella classica versione elettrica, o in una scarna versione acustica: questa rilettura è invece chiaramente ispirata a "I Want you", classico di Dylan da "Blonde on blonde". È stata suonata poche volte in questo arrangiamento.

Da notare che Springsteen ha suonato in passato anche l'originale, per cui ha una grande passione. Tra i fan è molto nota la sua cover del 1975 al The Main Point, in Pennsylvania, che circolò in un famoso bootleg, in cui era contenuta anche "Wings for wheel", ovvero la primissima versione di "Thunder Road".

Ecco la scaletta del nuovo bootleg ufficiale, acquistabile come sempre a 10 dollari sul sito del Boss.