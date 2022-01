Sanremo 2022, commercianti e associazioni di categoria: "Va rinviato"

Si allarga a macchia d'olio il fronte del "rinviamo il Festival". Si chiede che la manifestazione slitti almeno di un mese nella speranza che la curva del contagio rallenti e che svaniscano le attuali prospettive penalizzanti per alberghi, ristoranti, bar e attività produttive. All’appello lanciato da Confcommercio, su cui Comune e Rai non si sono espressi e in cui veniva chiesto il rinvio a marzo, si sono aggiunte le altre associazioni di categoria del territorio. "Un rinvio in questo momento darebbe maggiori speranze a tutte le attività - spiega Sergio Scibilia, direttore di Confesercenti, al quotidiano Il Secolo XIX- Ma ricordiamoci che per Sanremo la cosa più importante è che il Festival si faccia, perchè con il Festival si lavora tutto l’anno, è la nostra punta di diamante".