John Legend vende il suo catalogo a BMG e KKR

Il musicista statunitense John Legend ha venduto il suo catalogo per una cifra che non è stata rivelata a BMG e a KKR. Come riporta Music Business Worldwide, è interessante notare che questa vendita è stata perfezionata prima che le due società acquisissero, lo scorso dicembre, congiuntamente il catalogo degli ZZ Top.



Secondo un documento normativo statunitense preso in visione da Bloomberg, KKR e BMG hanno acquistato ciascuno una quota del 50% del catalogo di John Legend per materiale scritto nel periodo temporale che va dalla fine del 2004 all'inizio del 2021. La transazione BMG/KKR, secondo il documento, è stata eseguita nel settembre dello scorso anno.



L'acquisizione di John Legend è particolarmente interessante nel contesto dei detentori dei diritti musicali acquisiti che scommettono su un "catalogo poco profondo" piuttosto che su un "catalogo profondo". La maggior parte dei successi di John Legend è stata pubblicata negli ultimi 15-20 anni ("catalogo poco profondo"). Ciò è in contrasto con gli autori che hanno recentemente venduto cataloghi con successi risalenti agli anni '60 e '70 ("catalogo profondo").



Tali autori includono Bob Dylan (che ha venduto il suo catalogo di canzoni a Universal Music Group per circa 350 milioni di dollari alla fine del 2020), Paul Simon (che ha venduto il suo catalogo per una somma a nove cifre a Sony Music Group all'inizio del 2021), Neil Young ( che ha venduto il 50% del suo catalogo a Hipgnosis all'inizio del 2021 per circa 150 milioni di dollari), Bruce Springsteen (che ha venduto sia i suoi diritti sui master che i diritti sulle canzoni a Sony Music Group per un totale di 550 milioni di dollari alla fine del 2021) e David Bowie ( la cui proprietà ha venduto i suoi diritti sulle canzoni che abbracciano la carriera al Warner Music Group per circa 250 milioni di dollari, all'inizio di questa settimana).