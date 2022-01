Bob Dylan, non ancora chiusa la causa per i diritti dell'album "Desire"

Bob Dylan ha risposto ai continui sforzi legali degli eredi del suo ex co-autore Jacques Levy per assicurarsi una parte dei proventi della vendita del suo catalogo alla Universal Music nel 2020.



La Universal acquistò i diritti delle canzoni di Bob Dylan nel dicembre 2020 per 300 milioni di dollari. Un mese più tardi la vedova di Levy, Claudia, fece causa al cantautore statunitense sostenendo che il marito non era stato sufficientemente compensato per i suoi crediti come co-autore di sette dei nove brani dell'album pubblicato da Dylan nel 1976, "Desire”.

Il giudice di New York Barry Ostrager nell'agosto 2021 si è pronunciato a favore di Bob Dylan, stabilendo che l'accordo del 1975 di Levy con Dylan per il suo lavoro su "Desire" era un accordo di 'lavoratore dipendente' il che garantiva a Dylan tutti i diritti di proprietà delle canzoni. Il giudice ha aggiunto che, mentre gli eredi di Levy avevano diritto ai pagamenti delle royalty in corso per i brani di "Desire", non dovrebbero avere alcuna parte della vendita complessiva dei diritti di Dylan.Gli eredi di Levy, come riporta Billboard, stanno ora tentando di rilanciare la causa con un ricorso presentato lo scorso mese di novembre, sostenendo che Ostrager "ha citato casi inopportuni e ha ignorato informazioni critiche" nella sua sentenza e ha definito il successo della difesa di Dylan "l'ultimo tentativo di eliminare Levy dalla storia di Dylan".Mercoledì scorso gli avvocati di Dylan hanno risposto, l'avvocato Orin Snyder ha scritto: "Questa causa è il tentativo opportunistico dei querelanti di riscrivere un contratto di lavoro di 45 anni fa per ottenere un pagamento inaspettato che il contratto non permette. Questa corte dovrebbe trattenere i querelanti ai semplici termini del contratto che Levy firmò 45 anni fa e confermare la decisione del tribunale di respingere l'intera causa con pregiudizio".Gli avvocati di Dylan sostengono che non ci sono motivi per revocare quanto stabilito dal giudice poiché il contratto di Levy e Dylan era "chiaro e indiscutibile" che Levy avrebbe ricevuto solo il pagamento delle royalty. "Il linguaggio semplice dell'accordo del 1975 preclude lo sforzo dei querelanti di raccogliere una manna ingiustificata dalla vendita dei diritti d'autore di Dylan", ha scritto ancora Snyder.Continua ancora l'avvocato Snyder: "Sarebbe commercialmente irragionevole, grossolanamente ingiusto e decisamente assurdo pagare ai Querelanti un flusso continuo di pagamenti di royalty oltre a una quota del denaro della vendita quando gli unici diritti ceduti nella vendita erano quelli di Dylan, non dei Querelanti".La parte che difende i diritti di Levy dovrebbe presentare una risposta formale la prossima settimana, prima che le argomentazioni orali vengano ascoltate in una corte d'appello di New York e prima di un'eventuale sentenza.