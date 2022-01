Aelle: la prima rivista rap in Italia è tornata

La foto di 2Pac con in mano un numero di Aelle, proprio nel giorno in cui Paola Zukar lo ha intervistato in una camera d'albergo a Milano tra una sfilata e l'altra, è uno dei picchi più alti raggiunti da un magazine che ha letteralmente fatto la storia in Italia, portando alla luce una cultura e una musica in anni non semplici. Aelle (AL, negli ultimi tempi divenuta AL Magazine) è stata una rivista italiana di cultura hip hop nata nel 1991 a Genova. Ha terminato le sue pubblicazioni nel 2001 dopo dieci anni. Ma ora sta per riemergere dalle ceneri.