Le ultime parole di Eddie Van Halen

L'ex moglie di Eddie Van Halen Valerie Bertinelli ha rivelato le ultime parole pronunciate dal musicista nel suo libro 'Enough Already: Learning to Love the Way I Am Today' in uscita il prossimo 18 gennaio.

La Bertinelli ha detto che lei e il figlio Wolfgang hanno fatto regolarmente visita in ospedale al chitarrista, scomparso a 65 anni il 6 ottobre 2020, tutti i giorni nelle ultime settimane della sua vita. In una anticipazione del volume pubblicata da People.com viene riportato: "'Ti amo' sono le ultime parole che Ed ha detto a Wolfie e a me, e sono le ultime parole che noi gli abbiano detto prima che smettesse di respirare".



I due si sono sposati l'11 aprile 1981. Il figlio Wolfgang è nato dieci anni più tardi, nel 1991. La coppia si è poi separata nel 2001 e ha divorziato nel 2007. Nell'estratto del libro pubblicato da People. com la Bertinelli scrive: "Siamo stati descritti come dei disallineati. La rockstar esagerata e la fidanzata d'America, ma nel privato, Ed non era la persona che la gente pensava che fosse e nemmeno io lo ero."