Addio a Peter Bogdanovich, diresse il film “Runnin' Down a Dream” su Tom Petty

E' morto all'età di 82 anni Peter Bogdanovich, il regista di film quali “L'ultimo spettacolo” (1971), “Paper Moon” (1973), “...e tutti risero” (1981) e “Dietro la maschera” (1985) e del documentario su Tom Petty del 2007, “Runnin' Down a Dream”.



Il film che lo impose alla attenzione di Hollywood fu “L'ultimo spettacolo” del 1971, che ottenne otto nomination al Premio Oscar.

Durante le riprese di “.e tutti risero” il regista avviò una relazione con una delle attrici, la playmate di Playboy Dorothy Stratten, che venne uccisa dal suo ex marito poco dopo il completamento delle riprese del lungometraggio.



Nel 2009, Peter Bogdanovich vinse un Grammy Award per il miglior film musicale per il documentario su Tom Petty “Runnin' Down a Dream”. Poco dopo la morte del musicista nel 2017 il regista ricordò così ai taccuini dell'Hollywood Reporter la sua esperienza con Petty: "Avevamo un amico comune che mi suggerì per la regia. Mi chiese se ero interessato e io dico sempre di sì. Poi chiamai la mia ex moglie e le chiesi, "Ricordami chi è Tom Petty. È un cantante folk?".



Venuta a conoscenza della notizia della morte del regista la vedova di Tom Petty, Dana, ha pubblicato una foto del marito insieme a Bogdanovich sul suo canale Instagram accompagnandola da queste parole: “Sono affranta. Trovo conforto nella possibilità che ora si riunisca con la sua amata Dorothy Stratten. Caro Peter abbraccia Tommy da parte mia e riposa in pace.”

Bogdanovich ricordò la preoccupazione di Tom Petty sulla lunghezza del documentario. "A un certo punto, il film durava più di cinque ore e Tom disse, 'Sta diventando un po' lungo'. Io gli risposi, 'Sono sicuro che lo sai, ma se abbiamo il pubblico sulla nostra lunghezza d'onda, non importa quanto sia lungo. E se non lo è, non importa quanto sia breve'. Alla fine fu lungo quattro ore e 19 minuti".