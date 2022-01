Caparezza, esce "Exuvia pop up": una edizione speciale in vinile

Il prossimo 14 gennaio uscirà “Exuvia Pop Up”, una versione speciale e limitata del vinile dell'ottavo e ultimo album di Caparezza “Exuvia” (leggi qui la recensione) pubblicato nel maggio 2021.

“Exuvia Pop Up” è una nuova versione grafica del vinile dell’album, nata dalla collaborazione di Caparezza con l’illustratore Simone Bianchi, che ha realizzato il disegno della cover e del booklet interno. Caparezza, che si definisce “fumettista mancato”, ha voluto omaggiare il mondo dei fumetti e allo stesso tempo condividere con i suoi fan la passione per la graphic novel.

Il concept di Exuvia e l’incontro con il ritrattista dei supereoi, Simone Bianchi, hanno facilitato la realizzazione di questo sogno. La grafica del nuovo vinile, insieme anche al sito www.exuviaexperience.com, avvicina l’ascoltatore al mondo quasi magico di “Exuvia” per un viaggio immersivo a 360°.

L’exuvia è, in sintesi, il termine che descrive la vecchia pelle dell’insetto dopo la muta. Caparezza prende in prestito questo termine scientifico per raccontare la sua personale trasformazione, il suo viaggio dal passato al presente. Il disco celebra così il rito di passaggio, il distacco e la fuga dalla propria “exuvia”.

Le date dell’Exuvia Tour di Caparezza in origine previste per i mesi di febbraio e marzo sono state posticipate al maggio 2022 secondo il seguente calendario:

06 maggio 2022 JESOLO (VE) - PALA INVENT recupero del 19 febbraio 2022

08 maggio 2022 MILANO - MEDIOLANUM FORUM recupero del 25 marzo 2022

13 maggio 2022 BOLOGNA - UNIPOL ARENA recupero del 5 marzo 2022

14 maggio 2022 MANTOVA - GRANA PADANO ARENA recupero del 23 febbraio 2022

18 maggio 2022 BARI - PALA FLORIO recupero del 18 marzo 2022

20 maggio 2022 CATANIA - PALA CATANIA recupero del 21 marzo 2022

23 maggio 2022 NAPOLI - PALAPARTENOPE recupero del 16 marzo 2022

26 maggio 2022 FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM recupero del 25 febbraio 2022

27 maggio 2022 ANCONA - PALA PROMETEO recupero del 14 marzo 2022

29 maggio 2022 ROMA - PALAZZO DELLO SPORT recupero dell'11 marzo 2022

01 giugno 2022 TORINO - PALA ALPITOUR recupero del 29 marzo 2022

Per maggiori informazioni e dettagli su cambi e validità dei biglietti consultare il sito www.caparezza.com