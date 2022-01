Album e singoli più venduti in Italia nel 2021: in vetta Rkomi e Sangiovanni. Top Ten tutte tricolori

Sono state rese note oggi - venerdì 7 gennaio - dalla Federazione Industria Musicale Italiana le classifiche degli album e dei singoli più venduti nel nostro Paese durante il 2021. Per la prima volta in assoluto da quando i rilevamenti sono operati da FIMI e Gfk sia i primi dieci album che i primi dieci brani che maggiormente hanno incontrato i favori del pubblico di casa nostra nel corso degli ultimi dodici mesi battono bandiera tricolore: come è noto, la chart degli album più venduti è compilata conteggiando l’aggregato delle copie fisiche e digitali vendute, oltre che delle conversioni degli streaming effettuati sugli account premium, mentre quella dei singoli tiene in considerazione sia la conversione degli streaming su account premium che del download digitale.