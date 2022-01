Gloria Piedimonte, il figlio: "Mia madre non è morta"

Abbiamo pubblicato nel pomeriggio, alle 14.30, la notizia della scomparsa dell'attrice e soubrette Gloria Piedimonte.

Qualche minuto fa, una notizia dell'ANSA informa che Gloria Piedimonte è grave, in un ospedale di Mantova, per complicanze legate al Covid, e quindi la notizia della sua morte non corrisponde a verità. Il figlio, Giovanni Piedimonte, ha detto all'agenzia, "smentendo le voci sulla morte":

"Mia madre è ricoverata in ospedale in una condizione molto grave e sta lottando contro il Covid. I problemi purtroppo si sono aggravati, le probabilità di sopravvivenza sono poche, ma è ancora in vita. Spero ancora che possa farcela, perché ha una forza eccezionale, ma questa malattia è agghiacciante".

Rockol si scusa per aver contribuito a diffondere la notizia, e augura il meglio possibile a Gloria Piedimonte, ma nega fermamente di aver raccolto "voci": la notizia è arrivata attraverso una mail pervenuta alle 13.38 e inviata da una professionista della comunicazione, Marialuisa Roscino, giornalista scientifica, e (dalla sua pagina Facebook) "Direttore Responsabile Il Pomeridiano, Autore presso Corpo e Salute, Direttore La Voce del Lazio". Ed è stata confermata da una notizia della stessa ANSA, con questo titolo

Addio a Gloria Piedimonte, "guapa" di Discoring - Tv

notizia che ora è stata modificata, e non rettificata.

Rockol non è uso a raccogliere voci in libertà, e quando ne riferisce lo precisa. Questa volta la notizia aveva tutte le caratteristiche dell'ufficialità, take dell'ANSA compresa, ed è per questo che l'abbiamo ripresa senza dubitarne. (franco zanetti)