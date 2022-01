Adriano Celentano in mostra a Milano (fotogallery)

Apre domani 7 gennaio, il giorno seguente all'ottantaquattresimo compleanno dell'artista, e rimarrà visitabile fino al 3 febbraio, una mostra fotografica dedicata ad Adriano Celentano, all'Archivio Fotografico Storico Ferraina di Milano, in via Muzio Scevola, 4 (a 300 metri dalla fermata della metropolitana di Lambrate). Curata dall'architetto Lucio Forte, è una rassegna di foto inedite dell'artista in vari contesti, dagli anni Sessanta agli anni Settanta.

Giseppe Ferraina dice:

"Non è a parer nostro una iperbole il titolo di questa mostra. Anzi, lo abbiamo reputato molto concreto, reale e doveroso. Quando Adriano Celentano esordì discograficamente, nel 1958, si fermarono letteralmente gli orologi. Il grande pubblico rimase folgorato e le case discografiche investirono su di lui rispedendo al mittente un certo Elvis Presley. Basta solo questo per dirvi: Uno così come lo definireste se non il più forte?"

Già lo scorso autunno l'Archivio Ferraina aveva messo in mostra 24 foto inedite del concerto dei Led Zeppelin al Velodromo Vigorelli di Milano il 5 luglio del 1971.

Gli orari di visita di "Il più forte", dal lunedì al sabato, sono: 11:00 13:00 - 17:00 20:00. Per ulteriori informazioni: tel. 02 94155525 - 3479870075 - info@archivioferraina.com

Qui di seguito, per gentile concessione dell'Archivio Ferraina, alcune delle foto in mostra.