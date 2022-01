Vasco Rossi, il concerto di Trento diventa un caso

Si è scatenata una vera e propria bagarre sulla data del prossimo 20 maggio alla Trentino Music Arena di Trento con la quale Vasco Rossi ha in programma di aprire il suo prossimo tour “Vasco Non Stop Live 2022”: la commissione provinciale di vigilanza alla quale era stato chiesto di valutare l’idoneità dell’area destinata a ospitare l’evento - quella di San Vincenzo di Mattarello, a pochi chilometri dalla città - ha dato parere negativo per ragioni di sicurezza. A rivelarlo è stata la rappresentanza PD della giunta provinciale, che ha specificato come - dopo una richiesta di accesso agli atti - la pronuncia della commissione risalga allo scorso 27 ottobre. La conclusione della commissione ha individuato la principale criticità nella mancanza di vie di fuga che, in caso di “eventi avversi” durante lo spettacolo, potrebbe dare luogo a “pericolose interferenze, travolgimenti e schiacciamenti” degli spettatori: nello stesso documento, tuttavia, il comitato si è dichiarato “disponibile per valutare ulteriore documentazione che dovesse essere presentata e che attestasse in modo inequivocabile la sicurezza dell’area”.