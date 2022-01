Voci: Kanye West e Billie Eilish headliners al Coachella Festival

Per il momento si tratta soltganto di voci, e come tali le riferiamo, in attesa dell'annuncio ufficiale della line-up del prossimo Coachella Festival - annuncio atteso entro la fine della settimana in corso.

Kanye West e Billie Eilish sarebbero, a quanto si vocifera, due degli headliners del Coachella Valley Music and Arts Festival edizione 2022. Lo ha riferito per prima la rivista "Variety", poi ripresa da altre testate.

Sia l'edizione del 2020 sia l'edizione del 2021 della grande manifestazione californiana non si sono svolte a causa della pandemia di Covid. L'edizione 2022 è programmata fra il 14 e il 20 aprile. Per l'edizione del 2020 erano stati annunciati in cartellone Travis Scott (ma dopo i tragici fatti dello scorso novembre all'Astroworld Festival il suo nome sarebbe stato cassato dagli organizzatori), Frank Ocean e i Rage Against the Machine; Ocean, però, sarebbe stato spostato all'edizione 2023, mentre i Rage Agaist the Machine avrebbero ritirato la propria disponibilità.

Oltre a Kanye West e Billie Eilish, sempre che siano confermati, resterebbe da individuare un terzo headliner: Kendrick Lamar e Tyler, the Creator avrebbero già cortesemente repinto la proposta della Goldenvoice, organizzatrice dell'evento. Un'altra opzione sarebbero gli Swedish House Mafia, già confermati per l'edizione 2022 (e, secondo TMZ, candidati al ruolo di headliner).