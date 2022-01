Beatles, l'ultimo concerto nei cinema (e "Get back" esce in DVD)

Arriverà nei cinema americani della catena IMAX (e speriamo poi anche nelle sale italiane) la ripresa integrale dell'ultimo concerto dal vivo dei Beatles, quello tenuto il 30 gennaio del 1969 sulla terrazza della Apple a Londra: succederà il 30 gennaio, nel cinquantatreesimo anniversario dell'avvenimento. La durata totale sarà di 60 minuti (i 42 dell'esibizione più un intervento di Peter Jackson). Non è ancora dato sapere se saranno le stesse immagini che chiudono la terza parte del documentario "Get back" - nel quale il regista Peter Jackson ha usato ampiamente lo split-screen, cioè la divisione dello schermo in più parti.

Jackson:

"E' elettrizzante sapere che quel concerto potrà essere visto sul grande schermo del cinema; è il modo migliore per guardarlo e sentirlo".

Al cinema, il concerto sarà fruibile con la tecnologia IMAX DMR (un remastering digitale esclusivo della IMAX).

Il concerto sarà poi visibile in molti altri cinema fra l'11 e il 13 febbraio.

E' stato anche annunciato che il documentario "Get back" sarà disponibile dall'8 febbraio - sempre negli Stati Uniti, per il momento - in DVD e BluRay.