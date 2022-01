Suonando la California: Hot Tuna, "Recorded Live at the New Orleans House, Berkeley"

Hot Tuna – RECORDED LIVE AT THE NEW ORLEANS HOUSE, BERKELEY (RCA VICTOR, LSP-4353, Lp, 1970, USA)

Lato A: Hesitation Blues / How Long Blues / Uncle Sam Blues / Don’t You Leave Me Here / Death Don’t Have No Mercy

Lato B: Know You Rider / Oh Lord, Search My Heart / Winin’ Boy Blues / New Song (For the Morning) / Mann’s Fate

Jorma Kaukonen (chitarra acustica), Jack Casady (basso), Will Scarlett (armonica)

Nei primi anni Sessanta il chitarrista e cantante Jorma Ludwik Kaukonen e il bassista John William “Jack” Casady già si conoscono e suonano insieme a Washington, D.C., loro città natale, in una band chiamata The Triumphs. Nel 1968, ancora nei Jefferson Airplane, formano un gruppo parallelo e danno vita a una band fondamentalmente acustica su basi folk-blues e brani tradizionali blues. Il duo si fa chiamare Hot Tuna e amplia la formazione a seconda dei propri show, talvolta con Marty Balin e Paul Ziegler alla chitarra o Joey Jovington alla batteria.

Ritornando al duo iniziale, pubblicano il loro primo album nel 1970 avvalendosi di un valido armonicista che risponde al nome di Will Scarlett. Effettuano vari concerti e catturano una serata magica come quella del 16 settembre 1969 alla New Orleans House di Berkeley in California, dove registrano il disco d’esordio (in realtà scaturito da una serie di concerti sempre nello stesso club tra i 16 e il 23 settembre 1969 e poco dopo il trionfo di Kaukonen e Casady con i Jefferson Airplane a Woodstock). Il disco presenta momenti memorabili con riletture di classici del repertorio country-blues come "Hesitation Blues", una popular song adattata a un traditional.

Di rilievo anche "Uncle Sam Blues", ma soprattutto la deliziosa "Death Don’t Have No Mercy" di Reverend Gary Davis, dove Kaukonen e la sua chitarra acustica colpiscono per intensità e atmosfera in un brano da autentica pelle d’oca di oltre 6 minuti. Altro recupero dalla tradizione è "Winin’ Boy Blues", che Jelly Roll Morton incise a 78 giri per voce e piano nel dicembre del 1939 per la Commodore. "Oh Lord, Search My Heart" è sempre di Reverend Gary Davis, ma ispirata da un passaggio della Bibbia. "How Long Blues" è composta da Leroy Carr, e Jorma Kaukonen invece firma "New Song (For the Morning)" e la conclusiva "Mann’s Fate", originariamente intitolata "75 ½ Wabash Ave" e ispirata allo stile chitarristico di Steve Mann.

Un capolavoro del genere e nel suo genere. Un ritorno alle radici blues con un’incredibile eleganza, bravura e flessibilità.

Definire gli Hot Tuna solamente come un “side project” o una costola dei Jefferson Airplane è decisamente ed estremamente riduttivo dato che la formazione è poi esistita per oltre quarant’anni girando il mondo, incidendo altri album di rilievo e professando con estrema disinvoltura il verbo del blues tradizionale.

Il testo di questo articolo è tratto da "L'onda sulla baia", di Aldo Pedron e Maurizio Galli, Arcana edizioni. (C) 2021 Lit edizioni S.a.s. per gentile concessione