Non dimentichiamoci di Paolo Nutini

Bello e scapigliato, Paolo Nutini ha conquistato il cuore di molti, non solo per la musica. Nato il 9 gennaio del 1987 nelle Lowlands scozzesi, a una manciata di chilometri da Glasgow, il cantautore con sangue toscano ha all’attivo, a oggi, tre sole prove di studio – l’ultima in ordine di tempo è “Caustic Love”, uscita nel 2014 –, la prima delle quali, l’esordio discografico “These Streets”, è uscita che Nutini aveva appena 19 anni.

L’amore per il soul e per i suoni vintage è uno dei tratti distintivi del percorso iniziato poco più che maggiorenne al fianco dell’Atlantic Records, ma la voce di “Candy” ha spaziato anche tra stili più variegati, come il reggae che domina, in parte, “Sunny Side Up” (2009). Ma per alcuni, Nutini è un artista che il meglio di sé lo dà davvero solamente dal vivo, quando la sua voce non è più addomesticata dalle limature dell’incisione e, supportata dalla sua presenza scenica, arriva al pubblico in una forma che gli è valsa ottime recensioni dopo le esibizioni sui palchi internazionali.

Per festeggiare il 35esimo compleanno di Nutini ripubblichiamo nelle righe a seguire la nostra recensione del suo ultimo recapito conosciuto “Caustic Love”, con la speranza che si possa presto – magari già nel 2022 – ascoltare un disco di nuovi inediti del musicista scozzese.

Alzi la mano chi 8 anni fa avrebbe scommesso su Paolo Nutini.

Certo, sì: ebbe successo. Era più o meno la metà degli anni Zero, il periodo in cui esplose anche James Blunt, quelli in cui un ragazzino scozzese dal nome italiano rischiava di sembrare solo un altro cantautore un po' mieloso, pronto a occupare le classifiche (e a prendersi quegli stessi sberleffi che perseguitano ancora James Blunt, a cui lui risponde con ironia sui social network). Scommettere sulla sua credibilità e su un’evoluzione di questo genere? Chi ci avrebbe creduto? Già in “These streets” (2006) c’era ben più di un indizio, a volerlo leggere. Poi arrivò “Sunny side up” (2009) ed ecco la sorpresa: un disco tra reggae e vintage, ben più maturo dei venti e qualcosa anni del ragazzo, prodotto da quella vecchia volpe di Ethan Johns. Altra lunga pausa, altro disco, altra sorpresa: “Caustic love”.

Oddio, chiamarla sorpresa a questo punto non è più corretto. Ma certo è che l’intro scura di “Scream (Funk my life up)” è qualcosa che non ti aspetti come primo singolo da uno che è stato lontano dalle scene per anni e che ha questa storia. E il sound retro-soul continua con “Let me down easy”, aggiornato con un piglio e un beat che ricorda un po’ le (belle) cose fatte dagli Heavy. E così via.

Non c’è nulla di nuovo, alla fine in “Caustic love”.

Ci sono echi del lavoro di modernizzazione della musica black che Mark Ronson ha fatto su Amy Winehouse, ci sono canzoni che sembrano uscite dal catalogo Stax e da quel mondo. E c’è sempre quell’amore per suoni, vintage che è il vero segno di continuità tra “Sunny side up” e questo album. Ma quello che c’è è perfettamente dove deve essere, scritto e arrangiato come si deve: pura classe. E sì che ora non ha neanche più un produttore d'esperienza a coprire le spalle: “Caustic love” se l’è inciso quasi da solo, con Dani Castelar (che prima era “solo” un ingegnere del suono), visto che altri produttori lo hanno rifiutato. E ha vinto lui.

Basta prendere una canzone come “Better man”: una ballata classica che più classica non si può, ma dove non c’è una virgola fuori posto, a partire dalla voce, che con un’interpretazione pulita ma sentita allontana di un bel po’ il rischio-banalità, sempre dietro l’angolo in brani come questi.

Per non parlare di “Iron sky”, che è il gioiello dell’album: “cinematografica”, si dovrebbe dire, e non perché Nutini si permette di inserire il monologo di Charlie Chaplin ne “Il grande dittatore”, ma per il crescendo scenografico di batteria, archi e fiati.

E’ tutto così, “Caustic love”. Forse non ha un singolone, un brano appiccicoso da canticchiare - anche se il duetto con Janelle Monae su “Fashion” non scherza. Ma non è questo il punto. Il punto è che un album caldo, nei suoni e nell'interpretazione, con ottime canzoni e personalità.