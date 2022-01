Bob Dylan e gli abusi: l’accusatrice cambia la sua versione dei fatti

Lo scorso agosto una donna di 68 anni ha denunciato di essere stata molestata e abusata sessualmente da Bob Dylan nel 1965, 56 anni fa, quando era appena 12enne. A distanza di qualche mese da quando sono state depositate le carte presso la corte suprema di Manhattan, secondo cui il cantautore di Duluth avrebbe più volte abusato della donna in un arco temporale di sei settimane tra l'aprile e il maggio del 1965 nelle stanze del Chelsea Hotel di New York, l’accusatrice - che ha sempre preferito restare anonima e di identificarsi nei documenti come JC - ha cambiato la sua versione dei fatti, già precedentemente smentita anche dal biografo dell’autore di "Like a rolling stone”.

Come riportato dal portale statunitense Page Six, Daniel Isaacs, l’avvocato della presunta vittima, ha alterato la formulazione della causa della sua cliente modificando le accuse per affermare che gli incontri tra la donna e Dylan hanno avuto luogo durante "un periodo di diversi mesi nella primavera del 1965", invece che in “un periodo di sei settimane”. In risposta alla causa aggiornata, un rappresentante di Bob Dylan ha dichiarato: “La denuncia modificata ricicla le stesse affermazioni inventate di quella originariamente presentata ad agosto. Le accuse erano false allora come lo sono adesso. Perseguiremo tutte le opzioni legali, compreso il perseguimento di sanzioni contro gli avvocati dietro questo caso vergognoso, diffamatorio e opportunistico”.

Peter Gleason, un secondo avvocato della donna che ha accusato l’80enne musicista di aver abusato di lei sia fisicamente che emotivamente e di aver approfittato di lei dopo averla drogata, è intervenuto affermando: ”Bob Dylan, la cosiddetta voce di una generazione, non dovrebbe, attraverso il suo portavoce, cercare di distogliere l'attenzione dal problema in questione. Mentre Dylan avrà la sua opportunità di difendersi dalle accuse, permettere al suo ‘portavoce’ di minacciare gli avvocati della vittima è deplorevole”.