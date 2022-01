Suonando la California: Big Brother and the Holding Company, "Cheap Thrills"

Big Brother and the Holding Company – CHEAP THRILLS (Columbia, KCS 9700, Lp, 12 agosto 1968)

Lato A: Combination of the Two / I Need a Man to Love / Summertime / Piece of My Heart

Lato B: Turtle Blues / Oh, Sweet Mary / Ball and Chain

Janis Joplin (voce); Sam Andrew (chitarra, basso; voce, arrangiamenti); James Gurley (chitarra); Peter Albin (chitarra, basso); David Getz (batteria); John Simon (pianoforte)

Nonostante la sua breve ma intensa vita (musicale e terrena), Janis Joplin pubblicò solo quattro album, di cui uno, PEARL, postumo. Il blues, la musica del diavolo, è stato parte integrante della sua breve esistenza, accompagnando la Joplin durante tutto il tragico e disperato percorso di vita come un’ombra che ha finito per inghiottirla.

Parlando di blues non possiamo non pensare subito a CHEAP THRILLS, sicuramente il disco più blues, acido e al contempo disperato mai inciso dalla cantante texana. Un album in cui la sua voce, carica di rabbia e disperazione, mette intimamente a nudo tutta la sua sensibilità e vulnerabilità interiore.

In CHEAP THRILLS, la band e il produttore John Simon hanno inserito nelle registrazioni del rumore di folla (di persone) per dare l’impressione di un album dal vivo. Solo l’ultima canzone è stata effettivamente registrata live al Fillmore di San Francisco: una cover di "Ball and Chain".

CHEAP THRILLS, il seguito dell’omonimo BIG BROTHER AND THE HOLDING COMPANY, fu un grande successo, raggiungendo il numero 1 in classifica per otto settimane non consecutive nel 1968.

Una curiosità prima di analizzare il disco: inizialmente, l’album doveva essere chiamato SEX, DOPE AND CHEAP THRILLS, ma il titolo non venne certamente accolto bene dalla Columbia Records.

CHEAP THRILLS presenta una delle copertine più iconiche ed elaborate della storia del disco, disegnata dal fumettista underground Robert Crumb, dopo che sull’idea iniziale della band, una foto di tutti i membri del gruppo nudi a letto insieme, fu messo il veto assoluto dalla Columbia Records.

"Janis Joplin mi chiese di realizzare la copertina del suo secondo disco con i Big Brother. Naturalmente doveva essere pronta per il giorno dopo! Presi qualche pasticca e lavorai tutta la notte. Mi ricordo che quando mi resi conto di aver finito, fuori era già spuntato il sole". [Robert Crumb]

Le illustrazioni sulla copertina fanno riferimento alla tracklist dell’album e ai componenti della band e da quella ci facciamo guidare per l’analisi del disco.

Iniziamo dal cerchio centrale; si vede Janis Joplin che sotto il sole trascina a fatica una palla da carcerato, questo disegno rappresenta lo slow-blues in chiave minore di "Ball and Chain", brano scritto da Big Mama Thornton a cui la Joplin ha dato nuova linfa e celebrità. Sulla sinistra il riquadro che richiama al gospel di "Oh, Sweet Mary" e l’uomo con il turbante che avrebbe dovuto dire ironicamente "Harry Krishna", in riferimento a un brano che non venne inserito nella tracklist del disco.

All’insaputa di Crumb venne invece inserita la scritta Art: R. Crumb per timore di offendere gli Hare Krishna.

In alto a destra troviamo un uomo che impugna coltello e forchetta pronto a mangiare un pezzo di cuore, un chiaro riferimento alla seconda cover del disco, "Piece of My Heart". Erma Franklin, in un’intervista, disse che quando ascoltò per la prima volta la cover del suo brano eseguito dalla Joplin non la riconobbe a causa degli arrangiamenti musicali. Rimane il fatto che la canzone ottenne uno straordinario successo grazie alla potenza e alla furia esplosiva di una grande interprete al culmine del successo.

Appena alla sinistra del riquadro ecco la terza cover del disco: "Summertime" di George Gershwin, qui caratterizzata da un micidiale mix di blues e rock, capace di accompagnarci nella spensieratezza estiva vissuta dagli occhi di un bambino. Nel secondo riquadro in alto a sinistra troviamo "Combination of the Two", un brano che mette in mostra una certa vicinanza creativa con i Jefferson Airplane più blues e combattivi, quelli di VOLUNTEERS. Nell’angolo diametralmente opposto troviamo la rappresentazione del chitarrista James Gurley, ritratto con un occhio solo che, grazie all’Lsd, riesce comunque a vedere.

Rimaniamo nella parte bassa della copertina. Al centro troviamo l’omaggio al pubblico del Fillmore, storico locale di San Francisco dove venne registrato la conclusiva live "Ball and Chain". Sulla destra troviamo l’ingresso del Barney’s Beanery, un bar-ristorante di Santa Monica Boulevard frequentato da Janis Joplin e il riferimento a Turtle Blues, chiaro omaggio al suo idolo Bessie Smith. Di seguito è presente il logo degli Hell’s Angels di San Francisco, perché la cantante usava frequentare alcuni membri del famoso club motociclistico.

CHEAP THRILLS è senza ombra di dubbio un capolavoro di magia e interpretazione, l’album manifesto del rock “al femminile”, la pietra miliare di un’intera generazione. Dopo questo disco Janis lascerà i Big Brother per seguire i suoi progetti che si interromperanno il 4 ottobre 1970, proprio mentre era al lavoro su PEARL che sarà pubblicato postumo nel 1971.

Il testo di questo articolo è tratto da "L'onda sulla baia", di Aldo Pedron e Maurizio Galli, Arcana edizioni. (C) 2021 Lit edizioni S.a.s. per gentile concessione