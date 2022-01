Franco Battiato: stasera in tv lo speciale omaggio realizzato da Pif

Questa sera, 5 gennaio, verrà trasmesso su Rai 3 dalle 21.20 lo speciale “Caro Battiato”, il documentario realizzato da Pif in omaggio a Franco Battiato. Il regista e attore Pierfrancesco Diliberto condurrà i telespettatori in un viaggio tra i luoghi del grande cantautore, dalle pendici dell’Etna a Milano, passando per l'Arena di Verona, dove lo scorso settembre si è tenuto il concerto-tributo al Maestro catanese - scomparso lo scorso 18 maggio, al quale hanno partecipato numerosi artisti della musica italiana.

Lo speciale omaggio, in onda stasera dopo un’anteprima in programma alle 20, sarà condotta dallo stesso Pif che, in occasione dell’evento “Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato”, di cui lo scorso 3 dicembre è uscito l’album live, ha avuto modo di incontrare nel backstage colleghi e amici per farsi raccontare chi e che cosa abbia rappresentato Battiato.

“Caro Battiato” presenterà, tra le altre cose, i contributi degli artisti che hanno omaggiato il cantautore siciliano sul palco della storica venue veronese (qui la scaletta e il racconto del live), come - per esempio - Alice, Morgan, Eugenio Finardi, Lorenzo Jovanotti, Gianni Morandi, Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Colapesce e Dimartino, Mahmood e Carmen Consoli.