Nathaniel Zilkha (Gibson, KKR) lancia una nuova società musicale

Nathaniel Zilkha, che nel 2018 guidò l’acquisizione di Gibson da parte del fondo di investimenti KKR - lo stesso che ha stretto una partnership con BMG e che ha acquisito l’intero catalogo editoriale di Kobalt - ha annunciato di aver lasciato i propri incarichi presso il colosso finanziario guidato da Joseph Bae e Scott Nuttall per lanciare una nuova società attiva in ambito musicale: il manager, che manterrà il proprio incarico di presidente presso la storica manifattura di strumenti musicali con quartier generale a Nashville, per il momento non ha chiarito in che ambito - nel dettaglio - opererà la nuova entità. Secondo osservatori americani l’azienda, il cui nome non è ancora stato rivelato, potrebbe dedicarsi al settore - il publishing - maggiormente attenzionato dalla grande finanza nel corso dell’ultimo anno.