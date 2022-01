The Weekend annuncia un live stream per presentare il nuovo album

Il giorno dell’uscita del nuovo album di The Weeknd, “Dawn FM”, si avvicina. Nell’attesa, che si concluderà il prossimo 7 gennaio, l’artista canadese ha annunciato un evento online per presentare la sua nuova prova sulla lunga distanza, in arrivo a quasi due anni di distanza dal precedente “After hours” del 2020.

Con un post condiviso sui social, Abel Makkonen Tesfaye - questo il nome all’anagrafe del 31enne cantautore - ha informato i fan che il prossimo 6 gennaio alle 9pm PT (quando in Italia saranno le sei del mattino del 7 gennaio) sul canale Twitch di Amazon Music e sull'app Amazon Music si terrà un live stream dedicato al suo quinto lavoro di studio. Come si legge nell’annuncio condiviso dall’artista su Instagram e riportato di seguito, l’evento online sarà trasmesso “da qualche parte a Los Angeles”.

"Il potere dell'esperienza ‘103.5 Dawn FM’ è che il massimo appagamento arriva quando tutti gli ascoltatori sono sintonizzati nello stesso momento”, ha affermato The Weekend in una dichiarazione riportato sul sito di Amazon Music, che - tra le altre cose - lo scorso ottobre ha ospitato un’iniziativa simile per il lancio dell’ultimo album dei Coldplay, "Music of the spheres”. Il merchandising esclusivo per l'evento, tra cui felpe e t-shirt in edizione limitata del live stream, sarà disponibile nello shop di Amazon Music Artist e nell'app Amazon Music.

Senza aver ancora rivelato la tracklist di “Dawn FM”, dopo aver pubblicato già ad agosto il singolo "Take my breath”, nei giorni scorsi il cantautore canadese ha svelato la copertina e gli ospiti del disco. Tra questi ci sono: Quincy Jones, che nel corso della sua carriera ha prodotto “Off the wall, “Thriller” e “Bad” di Michael Jackson; due star della scena rap statunitense contemporanea, Tyler, The Creator e Lil Wayne; Oneohtrix Point Never e Jim Carrey, anche se il ruolo dell’attore all’interno dell’album non è ancora stato reso noto.