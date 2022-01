Access Industries, altri 8,5 milioni di azioni WMG vendute a Morgan Stanley

Access Industries, la società guidata da Len Blavatnik azionista di maggioranza di Warner Music, ha ceduto alla banca d’affari Morgan Stanley 351 milioni di dollari in obbligazioni della major guidata da Stephen Cooper: l’operazione segue quella - analoga - condotta lo scorso mese di settembre, in occasione della quale la banca d’affari guidata da James Gorman acquisì 105 milioni di dollari in azioni marchiate WMG. Con l’ultima transazione Access Industries ha ceduto il 10% dei 3,3 miliardi di dollari originariamente investiti per controllare il gruppo discografico ed editoriale, che solo pochi giorni fa ha annunciato - attraverso la sua controllata Warner Chappell - l’acquisizione del catalogo editoriale di David Bowie. L’operazione è stata accolta dai mercati con scarso entusiasmo: nel giorno della cessione - lo scorso martedì, 4 gennaio - il titolo ha fatto registrare una flessione di 4 punti percentuali sull’indice NASDAQ.