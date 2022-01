Believe acquisisce la quota di maggioranza della indie Jo&Jo

Dopo aver rivolto i propri investimenti ai mercati emergenti con le acquisizioni di Think Music e Viva Music , Believe torna a occuparsi del panorama francese: la società guidata da Denis Ladegaillerie ha annunciato l’acquisizione del 51% delle quote di Jo&Jo, considerata “una delle principali etichette indipendenti pop e mainstream del paese”. L’operazione non implicherà modifiche all’organico della label, che continuerà a essere diretta da Sébastien Saussez e a ospitare, nel proprio roster, artisti come Claudio Capéo (noto anche al pubblico italiano grazie alla collaborazione con Gianna Nannini su “Ciao mia bella”), Hoshi, Les Frangines e Gjon's Tears.