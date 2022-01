Sanremo 2022, primi dubbi. Il sindaco: "Non ci sarà un palco all'aperto"

A meno di un mese dall'inizio della kermesse, in programma dall'1 al 5 febbraio, mentre su Rai1 continua ad andare in onda lo spot in cui Amadeus all'Ariston dà il benvenuto al pubblico in sala, spuntano i primi dubbi sulle modalità di svolgimento del Festival di Sanremo 2022. Doveva essere il Festival della rinascita, una ricongiunzione alle atmosfere e al clima dell'ultima edizione pre-Covid, quella del 2020, svoltasi appena un mese prima del primo lockdown nazionale. Rischia di essere invece una nuova edizione all'insegna della prudenza, certo non proprio come quella dello scorso anno. Lo lascia intendere il sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri: "Vediamo cosa succederà da qui al 10 gennaio, ma sarà un festival alla presenza del pubblico e, anche se non sarà al 100% come quello del 2019, non si può neppure paragonare a quello dello scorso anno".